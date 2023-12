Il matrimonio programmato fra Zach LaVine e i Lakers si celebrerà davvero?

Zach LaVine sembra destinato a vestire la maglia dei Los Angeles Lakers, lasciando i Chicago Bulls nelle prossime settimane.

I possibili ostacoli alla riuscita dell’operazione sarebbero solamente due, vale a dire la preferenza dei gialloviola per altri due Bulls, DeMar DeRozan e Alex Caurso. L’intera vicenda è stata ricostruita da The Athletic.

Secondo il portale specializzato, Chicago sarebbe lieta di liberarsi del contratto di LaVine, da 215 milioni complessivi, valido fino al 2027. I Lakers gradirebbero un elemento in grado di migliorare il loro attacco e sarebbero pronti a lasciare partire D’Angelo Russell, insieme a qualche giovane (Max Christie e Jalen Hood-Schifino) e almeno uno fra Rui Hachimura e Gabe Vincent per far sì che la trade quadri dal punto di vista salariale. A orchestrare l’operazione Rich Paul, agente dell’ex Minnesota, di Anthony David e di LeBron James, di fatto regista occulto dello scambio.

La realtà, però, è che la dirigenza di LA preferirebbe prendere DeMar DeRozan e riaccogliere Alex Caruso, in possesso di contratti molto più facilmente gestibili e ritenuti in grado di portare lo stesso contributo di LaVine. DeRozan andrà in scadenza a fine stagione mentre lo stipendio di Caruso (garantito fino al 2025) si aggira sui 10 milioni annui.

In ogni caso entro un mese, secondo The Athletic, LaVine dovrebbe approdare a Los Angeles. Caruso e DeRozan permettendo…