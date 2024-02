Carlton Myers: “Avrei potuto conoscere Michael Jordan ma non mi interessava perché…”

Carlton Myers è stato ospite di “Deejay Chiama Italia”, il programma radiofonico condotto da Linus e Nicola Savino, parlando del grande equilibrio in vista della Frecciarossa Final Eight 2024 e del suo non incontro con Michael Jordan:

“Rispetto agli anni passati non si sa veramente chi possa conquistare la Coppa Italia o il campionato. Si è alzato il livello e questo è un bene per il nostro movimento. Milano e Bologna hanno costretto appunto le altre squadre a salire di livello e c’è più competitività, che vuol dire creare più interesse da parte degli appassionati e non solo. Quindi, tornando alla Final Eight, ancora più quest’anno, ci sono molte outsider e non si sa come va a finire”.

Raccontandosi a tutto tondo, Carlton Myers ha anche svelato un aneddoto legato al suo passato e il non incontro con Michael Jordan:

“In passato non ho mai avuto un giocatore a cui ispirarmi. Racconto un episodio per far capire la mia mentalità: primi anni ’90 ero sotto contratto con un’azienda di scarpe, lo era anche Michael Jordan e durante un evento che si organizzava presumibilmente a Milano in una cena in cui forse ci sarebbe stato lui. Mi hanno chiesto se avessi voluto conoscerlo e ho risposto: ‘No, non mi interessa, perché?’. Diciamo che fondamentalmente ero sempre molto concentrato sulla mia carriera”.

