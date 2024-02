Danilo Gallinari, anche i Lakers alla finestra in caso di cessione

Danilo Gallinari ha ricominciato a trovare spazio, anche se non molto, nelle ultime uscite con i Detroit Pistons. Da quando è stato ceduto, l’italiano ha disputato 5 partite con meno di 16′ di media, in una squadra che è ultima in classifica. Oltretutto il contratto del Gallo è in scadenza in estate e Detroit non sembra proprio volerci puntare, motivo per il quale è possibile un’altra trade per l’azzurro prima della deadline di questo giovedì 8 febbraio (alle ore 21 italiane).

Secondo HoopsHype, una delle franchigia che avrebbe fatto un sondaggio per Gallinari sarebbero i Los Angeles Lakers. I giallo-viola, anche per via delle pressioni fatte da LeBron James nelle ultime settimane, sono la squadra da tenere d’occhio e potrebbero decidere di aggiungere il veterano italiano alle rotazioni. Visto il contratto in scadenza e i quasi 36 anni, il prezzo del Gallo non dovrebbe essere particolarmente alto.

In questa stagione, tra Washington e Detroit, Danilo Gallinari ha finora segnato 7.5 punti di media.