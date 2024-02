Klay Thompson panchinato nel finale contro i Nets, sono i suoi ultimi giorni agli Warriors?

Potremmo stare vivendo gli ultimi giorni di Klay Thompson da giocatore dei Golden State Warriors. Dopo anni di successi e 4 titoli vinti, la guardia sta disputando quella che probabilmente è la sua peggiore stagione in carriera: 17.3 punti di media, 41% dal campo e 37% da tre punti (una percentuale discreta per chiunque, ma la sua peggiore di sempre). Ieri notte, nel match contro i Brooklyn Nets, Thompson è stato panchinato nel quarto periodo ed ha chiuso con 8 punti, 4/9 dal campo e 0/4 da dietro l’arco. Al suo posto Gui Santos, 21enne brasiliano appena alla sua 8° partita stagionale. Una prestazione che segue i 10 punti e 4/16 al tiro nel KO contro Atlanta in cui Steph Curry è stato costretto agli straordinari con 60 punti.

Per gli Warriors è arrivata una vittoria contro i Nets, la 22° stagionale, ma al momento Golden State è ben fuori dal Play-in, al dodicesimo posto con un record di 22-25. Per questo motivo alla trade deadline ci si aspetta qualche mossa: Thompson, Andrew Wiggins e Chris Paul sono i maggiori indiziati a partire. Klay oltretutto è in scadenza di contratto in estate e non ha rinnovato proprio perché gli Warriors non volevano offrirgli i soldi che chiedeva, ovvero il massimo salariale. È quindi più reale che mai la possibilità che Golden State decida di liberarsene subito, per non rischiare di perderlo a zero in estate. Sarebbe la fine dell’Era degli Splash Brothers a San Francisco.

“Passare dall’essere uno dei migliori giocatori ad essere panchinato… Sarebbe dura per chiunque” ha commentato Klay Thompson nel post-partita della gara contro Brooklyn. “Io non ho chiuso Gara-5 delle Finals, a chi c***o importa?” ha provato a consolarlo Draymond Green in sottofondo.