Carmelo Anthony ha parlato del fatto che LaMelo Ball gli abbia “copiato” soprannome ed esultanza

Ieri notte Carmelo Anthony e LaMelo Ball, i due “Melo” presenti in NBA, si sono affrontati per la prima volta. Al termine della gara, vinta da Portland proprio con 29 punti di Anthony, i due hanno condiviso un attestato di rispetto reciproco scambiandosi le maglie.

Nelle scorse settimane Ball era stato suo malgrado protagonista di una polemica per via dell’esultanza “copiata” proprio ad Anthony: le tre dita puntate alla tempia dopo aver segnato una tripla. In quell’occasione un telecronista degli Warriors, durante la partita tra Golden State e Charlotte, aveva commentato che LaMelo dovrebbe scegliere una sua esultanza invece di appropriarsi di quella del veterano dei Blazers. Il rookie degli Hornets aveva risposto di utilizzare quell’esultanza da anni e di non aver intenzione di smettere.

Ma cosa ne pensa il diretto interessato? Carmelo Anthony ha risposto a questa domanda proprio dopo la partita di ieri notte, dando il suo benestare a LaMelo per utilizzare sia il soprannome “Melo” sia la sua esultanza:

Carmelo Anthony clearing the air on the Melo controversy with LaMelo Ball:

"I vouched for it, he can do it"<-on LaMelo doing 3 to the dome celly

"It's an honor for him to have that name for him to embrace it. It's a blessing, it's a respect thing for me"<-on LaMelo going by Melo pic.twitter.com/CgL1PK6UXO

— AJ McCord (@AJ_McCord) March 2, 2021