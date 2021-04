Casale brucia Latina sul filo di lana

CASALE MONFERRATO- Nome Fabio, cognome Valentini. Segni particolari: uomo decisivo. O, se si preferisce, eroe del giorno di Casale Monferrato. Suo il canestro che ha consentito ai monferrini di mettere la parola fine a loro favore per 70-69 contro una buona Benacquista Latina in un match rimasto fino all’ultimo nel limbo dell’incertezza. Non è bastato un tandem di buona fattura Raucci- Lewis per arginare l’onda piemontese che ha avuto un andamento particolarmente spumeggiante nei canestri di Lucio Redivo, autore di 24 punti a referto.

PRIMO QUARTO – Casale dà il primo strappo sottoforma di tripla ma i pontini rispondono con Trotter. A una nuova intuizione monferrina dall’arco il duo Raucci-Lewis risponde riportando gli ospiti in parità a quota sei. Casale riesce a mantenersi in quota di tre lunghezze dimostrando una particolare propensione alle conclusioni dai 6.75 a metà quarto: 11-8. I monferrini ci prendono gusto e si alzano in quota di otto punti, Lewis riporta la situazione a meno quattro. Mouaha riduce ulteriormente il fossato a meno due aprendo a Raucci la strada per realizzare il sorpasso pontino sul 17-16. Coach Andrea Valentini chiama il timeout, al rientro delle due squadre Mouaha schiaccia ma Casale riprende il sopravvento chiudendo il primo quarto sul punteggio di 20-19.

SECONDO QUARTO – Raucci, molto pungente con parecchie soluzioni, riporta Latina avanti, nuovo canestro timbrato parità di Casale e poi Lewis rialza in quota gli ospiti con un gioco da tre (23-26). Si assiste a sorpassi e controsorpassi che rendono la gara avvincente finchè Casale non traccia un minifossato di tre punti a proprio beneficio con due tiri liberi. Lewis riporta Latina al meno uno, Casale però riesce ad avviare il motorino della reazione e si porta all’intervallo lungo avanti per 38-37.

TERZO QUARTO – Casale sfodera un ubriacante più cinque, timeout di Gramenzi. Al rientro, dopo un altro affondo di lama dei padroni di casa, Piccone riesce a scuotere un po’ il roster pontino ed è 44-39. Trotter, Mouaha e Raucci creano il trenino di punti che permette a Latina di arrivare alla stazione del nuovo, temporaneo vantaggio: 44-48. Casale reagisce ma Benetti porta Latina di nuovo a un fossato a suo favore di quattro lunghezze. Luca Valentini porta i padroni di casa al riavvicinamento che è però vano perché Latina ricecchina subito portandosi a dieci minuti dal termine della contesa avanti per 55-50.

ULTIMO QUARTO – Casale non si scompone e prima si riporta in parità, poi si alza in volo di due punti. Baldasso ripristina la parità a quota 57 e poi rimanda Latina in fuga, Benetti si prende un antisportivo e Casale si riporta a meno due. La parità non ne vuole proprio sapere di abbandonare il pitturato e le due squadre la raggiungono di nuovo alzando l’asticella a quota 67. Fabio Valentini si inventa una tripla d’autore, Raucci risponde ma con un tiro da due. E’ la svolta della gara che Casale fa sua di un solo punto.

MIGLIORI IN CAMPO

LUCIO REDIVO (NOVIPIU’ CASALE MONFERRATO): cestista di razza e sostanza, Casale ringrazia commossa.

JAREN LEWIS (BENACQUISTA LATINA): dall’alfa all’omega va avanti e indietro per il pitturato ricamando canestri di buona fattura, serata da incorniciare per lui, un po’ meno per il suo roster che non raccoglie neppure un pugno di mosche.

TABELLINO

NOVIPIU’ CASALE MONFERRATO: Redivo 24, Valentini F. 17, Thompson 12, Donzelli 5, Martinoni 4, Casini 4, Tomasini 2, Valentini L. 2, Sirchia. N.e: Giombini, Camara, Lomele. Coach: Andrea Valentini.

Tiri liberi: 9 su 12, rimbalzi 31 (Martinoni 11) assist 7 (Redivo 6)

BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA: Lewis 14, Raucci 14, Baldasso 10, Mouaha 9, Benetti 8, Trotter 7, Passera 5, Picone 2. N.e. Hajrovic,Fall. Coach: Franco Gramenzi.

Tiri liberi: 7 su 8, rimbalzi 29 (Benetti 8), assist 13 (Passera 8)

ARBITRI

Angelo Caforio di Brindisi, Stefano De Biase di Udine e Fabio Bonotto di Ravenna.