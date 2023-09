Caso Caboclo, la linea dura della Reyer Venezia

Continua a far discutere il caso Bruno Caboclo. Il brasiliano, nonostante un regolare contratto con la Reyer Venezia, non si è mai presentato in Laguna e sembra aver trovato un nuovo accordo.

Caboclo, infatti, avrebbe trovato un accordo a tempo con gli israeliani del Maccabi Ra’anana. Si tratta di un contratto per tre partite, quelle che la squadra giocherebbe con Brooklyn Nets, Cleveland Cavaliers e Minnesota Timberwolves durante un tour negli Stati Uniti. Un modo per tentare di mettersi in mostra agli occhi della NBA dopo un buon Mondiale.

Venezia non ci sta e ha annunciato una forte presa di posizione tramite le parole del presidente Federico Casarin a Il Corriere del Veneto.

Non sappiamo se sia vera la notizia di Caboclo in Israele, ci sono anche voci che lo danno vicino al Partizan. Abbiamo attivato i nostri legali e inviato a tutte le leghe una lettere per diffidare qualunque società dall’ingaggiarlo, dato che il giocatore è sotto contratto con noi.

Foto: FIBA