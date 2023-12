Caso Josh Giddey, questi nuovi dettagli lo scagioneranno?

Sono emersi dettagli sorprendenti sulla saga di Josh Giddey: il presunto incontro dell’australiano con una minorenne sarebbe avvenuto due anni fa. Giddey è indagato dal dipartimento di polizia di Newport Beach, in California, e dalla NBA per presunti rapporti inappropriati con una minorenne.

Le accuse hanno travolto il cestista per la prima volta tramite un post anonimo sui social media giovedì scorso, che nel frattempo hanno cancellato, ma in realtà l’incidente ha avuto luogo nella sua stagione da rookie, ovvero nel 2021, come riporta CODE Sports.

Secondo l’articolo, Giddey ha avuto una relazione molto breve con la ragazza, con l’ipotesi che si sia trattato di un’avventura di una notte. Giddey aveva 19 anni all’epoca e il rapporto afferma che l’australiano credeva che la ragazza avesse la sua stessa età, ma che lei aveva presumibilmente 15 anni e aveva mentito sulla sua età.

“È stato appurato che la ragazza avesse mentito sulla sua età per avere accesso a una discoteca, dove ha interagito con Giddey, come è stato confermato dai video sui social media”, si legge nel rapporto.

Molteplici fonti hanno confermato che si l’incontro ha avuto la durata di una sola notte, terminato il giorno successivo quando Giddey ha scoperto che la ragazza fosse ancora al liceo.

Tutte le parti coinvolte pensavano che la situazione avesse avuto un lieto fine, fino a circa due settimane fa, quando Josh Giddey ha saputo che sarebbero potuti trapelare online video e foto della coppia.

