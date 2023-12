Ja Morant e famiglia citati in giudizio per aggressione a un teenager

Ja Morant e alcuni membri della sua famiglia hanno ricevuto un mandato di comparizione per l’udienza in tribunale relativa al caso di presunta aggressione a un adolescente da parte della stella dei Memphis Grizzlies.

Durante la stagione 2022-2023, Morant ha commesso un bel po’ di errori. Oltre alle sue buffonate sui social, che lo hanno fatto sospendere, è stato anche coinvolto in una serie di accuse di aggressione nei confronti di adolescenti. Tra queste, Morant avrebbe dato un pugno a un adolescente di nome Joshua Holloway durante una partitella a casa della point guard.

Morant ha ricevuto una denuncia per la presunta aggressione. A luglio, però, i ben informati hanno detto che la stella dei Grizzlies si sta difendendo sostenendo che ha agito per autodifesa.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, dall’11 al 13 dicembre si terrà un’ “udienza per l’immunità” in cui gli avvocati di Morant esporranno il loro caso di autodifesa, come riporta ESPN. Morant, che non ha ancora testimoniato sul caso, sarà interrogato dal suo avvocato sotto giuramento prima che l’avvocato di Holloway lo controinterroghi.

Oltre a Ja Morant, anche il padre Tee Morant e la madre Jamie hanno ricevuto un mandato di comparizione per testimoniare in questa udienza. Anche il suo amico Davonte Pack è stato citato in giudizio, così come altri amici e testimoni che erano presenti al momento del presunto incidente.

Stiamo a vedere come si evolverà questo ulteriore caso intorno a Ja Morant. Certo è che il 2023 è stato un anno terribile per la stessa dei Memphis Grizzlies.

