Il suo manager ammette di aver scommesso illegalmente sulla NBA: le parole di LeBron James

Nelle scorse ore in NBA è scoppiato un caso intorno a Maverick Carter, socio in affari di LeBron James, dopo che ha ammesso di aver in passato scommesso sulla NBA utilizzando piattaforme illegali. Carter lo avrebbe confessato ad alcuni agenti federali durante un interrogatorio, secondo quanto riportato dal Washington Post. La confessione risalirebbe al novembre 2021, nell’ambito di un’indagine intorno a Wayne Nix, un allibratore.

“Carter ha detto agli investigatori che ha piazzato circa 20 scommesse su partite di football e di basket nel corso di un anno, tutte tra i 5.000 e i 10.000 dollari. Nei documenti c’è scritto che nel novembre 2019, durante la stagione del titolo dei Lakers, il socio di Nox, Edon Kagasoff, disse via messaggio ad un ‘manager di un giocatore di basket professionista’ che avrebbe potuto accrescere le sue puntate su partite NBA fino a 25.000 dollari” ha scritto il Washington Post. Questo manager sarebbe proprio Maverick Carter.

Nelle scorse ore quindi, dopo la partita contro i Thunder, è stato chiesto allo stesso LeBron James un commento sulla questione. La superstar dei Lakers ha risposto: “Se sono preoccupato? No, se ne sta parlando così tanto solo perché è una persona vicino a me. Maverick è un individuo e alla fine scommettere è legale. Potete prendere il vostro telefono in questo momento e fare le puntate che volete. Non ha nulla a che fare con l’NFL o la NBA, quindi lui può fare ciò che vuole”. Insomma, James si è dissociato dalle azioni dell’amico anche se, se avesse scommesso davvero illegalmente, avrebbe ovviamente commesso un reato nonostante il gioco d’azzardo sia di base accettato.