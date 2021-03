Montrezl Harrell commenta lo scontro con Dwight Howard: “Non mi faccio mettere i piedi in testa”

Nella notte c’è stato un duro scontro in campo fra Dwight Howard e Montrezl Harrell che ha portato all’espulsione del centro dei Sixers. Philadelphia ha vinto comunque (101-109) la sfida contro i Los Angeles Lakers ma nonostante ciò il coach di Philly, Doc Rivers, ha criticato duramente il suo giocatore.

Anche l’altro protagonista dell’alterco, Harrell, ha commentato: “Io stavo solo giocando – ha detto a ESPN – ma non mi tiro indietro di fronte a nessuno. Queste cose non le lascio passare, nessuno può permettersi di mancarmi di rispetto. Non sono uno che si fa spingere da un avversario che si vuole sentire un duro, non mi interessa l’opinione altrui, è questo il mio modo di stare un campo”.

Foto: thesportsrush.com

