C’è un’accesa polemica tra Liz Cambage e la Nigeria, per la quale vorrebbe giocare

Liz Cambage è una delle migliori giocatrici di basket del mondo, 4 volte All Star WNBA e nel 2018 inserita anche nel First Team della competizione. La ragazza, 32 anni tra pochi giorni, è anche una personalità fortissima e più volte ha fatto parlare di sé. Ha sempre giocato con l’Australia, ma adesso vorrebbe cambiare Nazionale passando alla Nigeria, le cause sono molteplici. Cambage ha vinto un bronzo olimpico nel 2012 e un argento al Mondiale 2018 con l’Australia, ma nei mesi scorsi ha accusato alcuni membri dello staff e alcune compagne di averla maltrattata, usando insulti razzisti e comportamenti offensivi nei suoi confronti.

Per questo motivo Cambage vorrebbe passare alla Nigeria, Paese di origine di suo padre. Il problema è che la Nigeria non sembra avere alcuna intenzione di accoglierla. Il motivo del contendere risale al 2021, poco prima delle Olimpiadi di Tokyo. L’Australia di Liz Cambage giocò uno scrimmage contro la Nigeria in cui la giocatrice attualmente al Maccabi Bnot Ashdod non solo ha tirato una gomitata in faccia ad un’avversaria e un pugno ad un’altra, ma avrebbe anche utilizzato lei stessa insulti razzisti nei confronti delle giocatrici nigeriane. Le accuse nei suoi confronti dicono che Cambage avrebbe chiamato le nigeriane “scimmie” e avrebbe detto loro cose come “ora tornate pure nel vostro Paese del terzo mondo”.

Liz Cambage got her shi rocked lmao pic.twitter.com/R9SuCTw6ci — Nate (@Hurdle141) August 9, 2023

WNBA star Liz Cambage got knocked out 😳pic.twitter.com/9zhud2RsCQ — NBA Centel (Fan) (@TheNBACentel) August 9, 2023

Le accuse risalgono a oltre un anno fa, nel maggio 2022, ma proprio in questi giorni è stato pubblicato un video integrale di quello scrimmage, in cui si vede il comportamento ostile di Liz Cambage nei confronti delle avversarie (e anche la reazione di queste ultime). L’atleta si è difesa su Instagram, smentendo anche i presunti insulti razzisti. Tuttavia alcune giocatrici della Nigeria, come ad esempio Sarah Ogoke, hanno pubblicamente ribadito di non volerla in squadra. “Non ti stiamo reclutando e hai decisamente usato insulti razzisti contro di noi durante quello scrimmage” ha scritto Ogoke.

Dopo quello scrimmage, Cambage lasciò la Nazionale e non partecipò alle Olimpiadi che sarebbero iniziate da lì a poco. Ufficialmente per “prendersi cura della sua salute mentale”, anche se ora alla luce degli ultimi sviluppi qualche dubbio sui reali motivi di quel forfait rimane.