Il Real Madrid segue con interesse Nico Mannion

Il futuro di Nico Mannion per la prossima stagione è ancora piuttosto incerto. L’azzurro è arrivato in corsa a Varese, che ha contribuito a portare alla salvezza con 20.3 punti e 6.6 assist di media in campionato, ma non è detto che giocherà con i biancorossi anche la stagione 2024-25. Le ottime prestazioni con la Openjobmetis potrebbero portare Mannion nuovamente all’estero, avventura già tentata quest’anno con poca fortuna al Baskonia.

Secondo TotalBasket, Mannion sarebbe uno dei nomi sul taccuino del Real Madrid per la prossima stagione. I Blancos dovranno cambiare qualcosa visto che sia Sergio Rodriguez che Carlos Alocèn lasceranno la squadra da free agent. L’italiano potrebbe rappresentare una buona soluzione come backup di Facundo Campazzo. Secondo Christos Harpidis, il giocatore avrebbe degli estimatori anche in NBA, dove ha già vestito la maglia dei Golden State Warriors nella stagione 2020-21.

Attualmente Nico Mannion ha un contratto fino al 2025 con Varese, ma con escape sia verso l’NBA che verso l’EuroLega.

‼️ Real Madrid are following the case of Nico Mannion, according to @totalbasketeu / @Totalbasketgr sources.

Both Carlos Alocèn and Chacho Rodriguez will be out at the end of the season. He averaged 20.3 points and 6.6 assists (20.5 avg efficiency) in Varese, after leaving… pic.twitter.com/ohaEnYT2Jd

— Christos Harpidis (@chrisalucard) May 13, 2024