Chance Comanche è ora accusato di omicidio dopo il ritrovamento di un corpo

Nelle scorse ore vi avevamo raccontato come Chance Comanche, ormai ex giocatore degli Stockton Kings in G-League, fosse stato arrestato con l’accusa di rapimento di una donna a Las Vegas. Ora quelle accuse si sono tramutate in imputazioni di omicidio, visto che un corpo sarebbe stato individuato in un’area desertica ad Henderson, in Nevada. Comanche e la sua fidanzata, la 19enne Sakari Harden, avrebbero rapito e ucciso Marayna Rodgers, 24 anni.

Human remains of Marayna Rodgers were found found in the desert of Henderson, Nevada. Former Kings G-League player Chance Commanche and girlfriend Sakari Harden are being charged with kidnapping and murder. pic.twitter.com/0tR1Vm5mVX — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) December 17, 2023

Non è ancora chiaro il movente che avrebbe spinto la coppia a commettere il delitto, le indagini della polizia del Nevada proseguiranno nei prossimi giorni. Comanche stava giocando da qualche anno in G-League e nella passata stagione aveva anche disputato una partita, l’unica finora, in NBA con i Portland Trail Blazers. I Kings lo hanno immediatamente tagliato dopo l’arresto.