Chandler Hutchison è positivo al Covid: altri 3 giocatori dei Bulls in quarantena

I Chicago Bulls hanno un altro positivo al Covid-19: il terzo nelle ultime settimane dopo Garrett Temple e Noah Vonleh, che è stato tagliato durante il training camp. Dagli ultimi tamponi è emersa la positività di Chandler Hutchison, ala che stava segnando 3.3 punti di media in queste prime uscite.

Hutchison non è sceso in campo contro Washington, nell’ultima gara vinta da Chicago, così come Lauri Markkanen, Tomas Satoransky e Ryan Arcidiacono, tutti e tre fermati dai protocolli anti-Covid della NBA nonostante, al momento, siano negativi. Questi ultimi sono tornati a Chicago e si sono messi in quarantena, mentre Hutchison è ancora nella Capitale.

Billy Donovan said Chandler Hutchison tested positive for COVID-19. Donovan released that with Hutch’s permission. The other 3 players have returned to Chicago and are in quarantine.

— K.C. Johnson (@KCJHoop) January 1, 2021