Charles Barkley si difende dalle accuse e critica nuovamente Donovan Mitchell

Charles Barkley ha ricevuto diverse critiche nei giorni scorsi, accusato di essere troppo severo con le attuali star della NBA. L’ex Suns ha risposto rispedendo al mittente le accuse riguardo il suo operato di analyst per TNT.

Io faccio il mio lavoro cercando di essere giusto e onesto, ho criticato anche Kobe e LeBron perciò non ditemi che sto esagerando con i giovani di oggi. Quando dico cose positive non mi considerano ma appena faccio una critica mi arrivano le telefonate, come quando dissi che Harden è uno dei migliori giocatori di 1 vs 1 della storia e poi ottenni consensi mentre adesso mi criticano per aver detto che non è stato professionale nella chiusura del suo rapporto con Houston.