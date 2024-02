Charlotte, buyout per Kyle Lowry che ha già scelto in quale contender giocherà

Kyle Lowry si appresta ad indossare la terza maglia in questa stagione. Dopo la trade che lo ha portato dai Miami Heat agli Charlotte Hornets qualche settimana fa (in cambio di Terry Rozier), il veterano ha raggiunto un accordo per il buyout. Lowry non è sceso mai in campo con gli Hornets, attendendo uno scambio e, una volta che non si è concretizzato, lo svincolo.

Ora, come riportato da Shams Charania, Kyle Lowry firmerà da free agent con i Philadelphia 76ers, andando a fare da backup a Tyrese Maxey. Il veterano, 37 anni, ha un rapporto stretto con Philadelphia, sua città natale: ha giocato al liceo a Cardinal Dougherty, sempre a Philadelphia, e ha frequentato Villanova che si trova lì vicino. Inoltre Lowry ritroverà coach Nick Nurse, con il quale ha vinto il titolo a Toronto nel 2019.

In questa stagione Lowry sta mantenendo 8.2 punti e 4.0 assist di media.