Nel secolare dibattito tra Michael Jordan e LeBron James per il titolo di più grande cestista di tutti i tempi, trovare una risposta definitiva sembra quasi impossibile. Per risolvere questa controversia, The Sun si è rivolto a ChatGPT, il chatbot di OpenAI, e gli ha chiesto di assumere il ruolo di allenatore NBA e fare una scelta, selezionando un solo giocatore tra Jordan e LeBron.

Dopo un’attenta considerazione, coach AI (che non sta per Allen Iversion) ha reso chiara la sua decisione: Michael Jordan. Con un’analisi dettagliata, ChatGPT ha spiegato perché l’ormai ex proprietario degli Charlotte Hornets è stata la “scelta eccezionale” per l’ambito titolo di GOAT dell’NBA:

“Come allenatore NBA, se dovessi scegliere il miglior giocatore NBA di tutti i tempi per la mia squadra, sceglierei Michael Jordan”, ha condiviso il chatbot. “L’impatto di Jordan sul gioco del basket e il suo dominio senza pari lo rendono una scelta eccezionale.

“Il set di abilità di Jordan era incredibilmente completo, con un’eccezionale capacità di segnare, abilità difensive, qualità di leadership e una spinta competitiva senza pari. Ha vinto 6 campionati NBA con gli Chicago Bulls, guadagnandosi l’MVP delle Finals in tutte e 6 le volte. Jordan ha anche vinto 5 premi MVP della stagione regolare, a dimostrazione della sua costante eccellenza nel corso della sua carriera”. La costante capacità di Jordan di influenzare il gioco sul lato difensivo forse ha fatto pendere la bilancia a favore dell’icona dei Bulls su LeBron per ChatGPT.

