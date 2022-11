Che gaffe! L’addetto stampa del Belgio sbaglia a pronunciare “Itoudis” e il coach lo corregge

Simpatica gaffe nella conferenza stampa post partita tra Belgio e Grecia, con l’addetto stampa dei “Leoni” che ha sbagliato a pronunciare il cognome di Dimitrios Itoudis e con il coach che l’ha corretto, come potete vedere qui di seguito:

Well, that was a funny moment… pic.twitter.com/FHclbmNCS4 — George Zakkas (@ZakkasGeorge) November 14, 2022

Inoltre, per non sapere né leggere né scrivere ha “deciso” di sbagliare anche il cognome del giocatore greco di fianco all’attuale coach del Fenerbahce: Panagiotis Kalaitzakis. Per fortuna che anche in questo caso il tecnico è corso in riparo dell’addetto stampa belga.

Diciamo che, se nel caso del cestista del Panathinaikos è un po’ più accettabile perché ha un nome e un cognome più difficili ed è meno famoso, l’errore nella pronuncia di Itoudis non è comprensibile. Stiamo parlando di uno dei migliori allenatori d’Europa, forse del mondo, che allena in EuroLega da quasi una decina di anni. Non è un signor nessuno, anzi.

Fortunatamente l’ex CSKA Mosca era in buona perché aveva appena vinto di due punti e quindi Dimitris Itoudis non se l’è presa per gli errori di pronuncia dell’addetto stampa del Belgio. Chissà se adesso saprà pronunciare correttamente nome e cognome sia dell’head coach sia del giocatore del Belgio…

Leggi anche: “Abbiamo qualcosa di magico”, il commento di Danilo Gallinari dopo la qualificazione ai Mondiali