Che rischio per Wembanyama! Stava quasi per dire “San Antonio” prima del Draft e non si può

Il Draft NBA non è disponibile fino al 22 giugno e non è assolutamente un segreto chi sarà la prima scelta assoluta. Victor Wembanyama è stato proiettato come la scelta n. 1 nel Draft NBA da un po’ di tempo. È considerato un prospetto generazionale e una spanna al di sopra, in senso letterale e figurato, del resto della classe Draft del 2023. Anche così, squadre e giocatori non dovrebbero parlare pubblicamente dei loro potenziali piani per il Draft NBA. Wembanyama sa già che verrà arruolato dai San Antonio Spurs che detengono la prima scelta nel Draft NBA. In una recente intervista, con una rete francese, si è quasi lasciato sfuggire cosa riserva il suo futuro NBA.

Victor Wembanyama almost slipped and said 'San Antonio Spurs' when discussing his future in the NBA 😅 (via @RMCsport)pic.twitter.com/Rz0XaGgoxm — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 17, 2023

Questa sarà la terza volta nella storia della franchigia che i San Antonio Spurs detengono la prima scelta nel Draft NBA. La prima volta che hanno avuto la scelta migliore hanno scelto David Robinson. La seconda volta che hanno avuto la scelta migliore hanno scelto Tim Duncan. Questa è una compagnia prestigiosa per Victor Wembanyama in quel di San Antonio. Entrambi i giocatori sono stati MVP NBA, campioni NBA e Hall of Famers. Stiamo a vedere se anche Wemby riuscirà in queste magie.

