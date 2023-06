Ja Morant, ecco quanti milioni perderà a causa delle sue folli azioni!

Ja Morant si deve preparare a perdere 7,6 milioni di dollari del suo stipendio NBA 2023-24 a causa della sua sospensione di 25 partite. Ma, secondo l’insider NBA Brian Windhorst, la stella dei Memphis Grizzlies potrebbe perdere molto di più.

Nella sua ultima apparizione su First Take di ESPN, Windhorst ha condiviso che le perdite finanziarie di Morant a causa delle sue sospensioni potrebbero essere comprese tra i 50 e i 60 milioni di dollari. Ciò include le perdite che ha subito durante la sua sospensione di 8 partite. Inoltre bisogna considerare il colpo da 39 milioni di dollari che ha subito dopo aver perso la possibilità di essere inserito nelle squadre All-NBA del 2022-23. Secondo Windhorst, lo scandalo delle armi e la sua successiva sospensione sono stati il motivo per cui non è stato votato per gli All-NBA team, costandogli così milioni di bonus.

Windhorst ha anche notato che Ja Morant sta affrontando potenziali perdite di accordi di sponsorizzazione a causa delle sue azioni.

“Solo dal punto di vista finanziario, è una delle sanzioni più gravi che abbiamo mai visto nella storia degli sport professionistici”, ha detto Windhorst di Morant durante la trasmissione su ESPN.

