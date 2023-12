CHE VERGOGNA DRAYMOND GREEN! ESPULSO per aver tirato un pugno in faccia a Nurkic

Draymond Green non riesce proprio a non farsi notare poiché si è visto comminare un flagrant-2 foul e l’espulsione automatica dalla partita con i Phoenix Suns dopo aver colpito Jusuf Nurkic in faccia.

L’incidente è avvenuto a metà del terzo quarto, mentre Green e Nurkic si sono affrontati mentre aspettavano che gli Warriors rimettessero in campo la palla dalla linea laterale. Quando Nurkic ha afferrato il lato destro della vita di Green, il veterano degli Warriors ha spinto selvaggiamente il braccio destro nella direzione opposta, entrando in contatto con il volto di Nurkic.

Draymond has been ejected after flagrant foul on Nurkić pic.twitter.com/RmrLU5tdw8 — Bleacher Report (@BleacherReport) December 13, 2023

L’azione ha giustificato un’immediata revisione da parte degli arbitri. Dopo una revisione video relativamente breve e una discussione tra gli arbitri relativamente breve, è stata annunciata la massima punizione per Green, con zero sorpresa. Questo apparentemente include Green, che ha rinunciato ai suoi soliti teatrini dopo le espulsioni per tornare di corsa negli spogliatoi. Forse possiamo considerare questo come piccolo miglioramento?

Stiamo a vedere per quanto la NBA punirà Draymond Green per questo ennesimo atto scelerato, questa volta contro il malcapitato Jusuf Nurkic, che di certo non ha fatto nulla per istigarlo, almeno in quest’azione.

