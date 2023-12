Kyrie Irving infortunato, le novità per Dallas non sono rassicuranti

Kyrie Irving pochi giorni fa ha riportato un infortunio al piede destro durante la partita contro Portland. La point guard dei Dallas Mavericks è caduta e subito dopo Dwight Powell è caduto sullo stesso Kyrie, provocando una innaturale torsione della caviglia. Irving è uscito dal campo e non vi ha fatto più ritorno.

Anche se gli esami non hanno evidenziato fratture, Jason Kidd prima della partita di questa notte contro i Lakers ha dichiarato che attualmente Irving indossa un tutore e si muove con le stampelle a causa di una contusione al tallone. Insomma notizie poco incoraggianti per un recupero a breve termine del giocatore, che in questo avvio di stagione sta mantenendo 23.0 punti e 5.9 assist di media.

Kyrie Irving (right heel contusion) is wearing a protective boot and using crutches, Jason Kidd said. No definitive timetable on when Irving will return.

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) December 12, 2023