Nikola Jokic commenta così la sua espulsione: “Sono contento non sia successo in Serbia, altrimenti…”

Nikola Jokic, stella nata in Serbia dei Denver Nuggets, è stato espulso durante la vittoria per 114 a 106 di Denver contro Chicago questa notte, mentre i Bulls ospitavano la Serbian Heritage Night. L’incidente è avvenuto dopo che Jokic ha sbagliato un tiro a canestro nel secondo quarto.

Esprimendo frustrazione e cercando di ottenere un fallo dall’arbitro, ha urlato verso l’ufficiale di linea di fondo, Mousa Dagher, mentre correva indietro in difesa. Questo ha portato a un fallo tecnico e a un’espulsione immediata, suscitando i fischi del pubblico di Chicago.

Lo sfogo di Jokic ha incluso un insulto pesante “Fischia il fallo, pezzo di m***a”, come hanno riferito i testimoni a ESPN lungo la linea di fondo.

“Per essere chiari, hanno espulso Jokic dopo un fallo tecnico perché ha rivolto all’ufficiale di gara un linguaggio blasfemo che, secondo i nostri standard, giustificava un’espulsione”, ha dichiarato il capo squadra Mark Lindsay a un giornalista dopo la partita.

Riconoscendo che il suo linguaggio aveva “oltrepassato il limite”, Nikola Jokic si è detto sorpreso della rapida espulsione, affermando di essere contento che la gara non si sia giocata in un’atmosfera calda e ostile in Serbia.

“Non so cosa sia successo lì. È quello che è. Sono contento di non aver giocato in Serbia questa partita, sarebbe stato davvero divertente vedere come sarebbe finita”, ha detto Jokic a proposito della sua espulsione. “Alcuni ragazzi possono dire qualsiasi cosa. Penso che a volte quello che dico non sia nemmeno un fallo tecnico. Non questa volta, questa volta ho superato il limite, ma a volte quella parola non supera il limite. Mi piacciono i miei soldi, quindi non dirò nulla di più”.

"I'm just happy that we didn't play in Serbia, this game. It's could've been really fun to see how it would be handled." – Nikola Jokić 👀 pic.twitter.com/cYmOwJQPOt — Awful Announcing (@awfulannouncing) December 13, 2023

