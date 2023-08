Chi vincerà l’MVP del Mondiale 2023? In top 10 FIBA c’è anche un italiano

Le due domande più importanti in vista del Mondiale del 2023 sono: quale squadra vincerà il torneo e chi si porterà a casa il premio MVP. Per la prima domanda ci sono i Power Ranking della Coppa del Mondo; per la seconda, ecco la MVP Ladder, la classifica dei giocatori nella corsa all’MVP.

Per determinare l’ordine dell’MVP Ladder, la FIBA ha valutato le possibilità di ogni giocatore di vincere l’MVP. Un criterio principale è che la squadra del giocatore deve avere la possibilità di vincere il titolo, o almeno di conquistare un posto sul podio.

Nel 2002, Dirk Nowitzki fu l’MVP della competizione con la Germania che vinse il bronzo. Da allora, l’MVP della Coppa del Mondo è stato un giocatore della squadra vincitrice. In base a questo criterio, la TISSOT MVP Ladder è molto diversa dalla Top 30 dei giocatori da tenere d’occhio ai Mondiali.

Al 10° posto tra i candidati di MVP del Mondiale 2023 c’è il nostro Simone Fontecchio.

L’Italia sta volando sotto i radar, ma la squadra ha un ottimo mix di leadership veterana e giovani talenti affamati, il che la rende una contendente per il podio. La squadra ha vinto tutte e sette le partite di preparazione quest’estate.

Al centro di questo mix c’è Fontecchio, che a 27 anni è tutt’altro che un veterano, ma ha già qualche anno in più dei giovani.

Fonte: FIBA

