Rising Star Award: chi sono i candidati al premio? C’è anche 1 italiano in top 10

La FIBA Basketball World Cup 2023 introdurrà il Wanda Rising Star Award, un premio lanciato di recente con l’obiettivo di mostrare e premiare il giovane giocatore più promettente del torneo e identificare le future stelle del gioco.

Giovani talenti come l’australiano Josh Giddey, lo statunitense Paolo Banchero o la coppia spagnola composta da Usman Garuba e Juan Nunez sono alcuni dei giocatori che potrebbero essere considerati candidati al premio.

Il vincitore finale del Rising Star Award sarà determinato in base alle sue prestazioni individuali durante la Coppa del Mondo e all’impatto che avrà sulla sua squadra.

I criteri di selezione prevedono che i giocatori abbiano 21 anni o meno (nati nel 2002 o dopo) e che abbiano giocato almeno quattro partite ai Mondiali.

La lista ufficiale sarà annunciata il 4 settembre, prima della fase finale della Coppa del Mondo.

Detto questo, ecco la lista dei 10 migliori giocatori per il premio Rising Star prima dell’inizio della 19a Coppa del Mondo.

#7 – Matteo Spagnolo – Italia – Guardia

Data di nascita: 10 gennaio 2003 (20 anni)

Altezza: 194 cm

Club: ALBA Berlino (GER)

L’Italia ha diversi veterani a cui si affiderà per l’intero torneo, ma se dovesse avere bisogno di un apporto da qualche altra parte, non dovrebbe guardare oltre il giovane Spagnolo, che potrebbe brillare quando gliene viene data la possibilità e dare una scintilla tanto necessaria.

#2 – Paolo Banchero – USA – Ala

Data di nascita: 12 novembre 2002 (20 anni)

Altezza: 208 cm

Club: Orlando Magic (USA)

Gli Stati Uniti si presentano ai Mondiali con una squadra più giovane, con in testa il più giovane giocatore della rosa, Paolo Banchero, al suo debutto in Nazionale. Il 20enne si è aggiudicato il titolo di Rookie of the Year NBA per gli Orlando Magic, con una media di 20,0 punti, 6,9 rimbalzi e 3,7 assist a partita.

Banchero non avrà il compito di segnare 20 punti a partita, ma sarà una risorsa preziosa per una squadra statunitense che secondo molti vincerà il torneo.

