Doc Rivers ai Milwaukee Bucks: ecco quanto guadagnerà

I Milwaukee Bucks hanno scelto Doc Rivers per la panchina dopo il discusso licenziamento di Adrian Griffin. L’ex allenatore di Celtics, Clippers e Sixers siederà probabilmente sulla panchina dei Bucks già dalla prossima gara, sabato contro New Orleans.

Rivers è un coach di grande esperienza, ha 62 anni ed ha allenato squadre che hanno sempre puntato ad arrivare in fondo, anche se ha vinto un solo anello: nel 2008 a Boston. Per accaparrarselo i Bucks hanno dovuto fare a Rivers una ricca offerta: non solo un contratto fino alla stagione 2026-27, quindi praticamente un quadriennale, ma anche uno stipendio complessivo di 40 milioni di dollari.

D’altronde Doc Rivers in questi mesi faceva il telecronista per ESPN, con la quale aveva firmato un lungo e remunerativo accordo.

