Continua la strana saga tra Chris Paul e l’arbitro NBA Scott Foster. Un altro capitolo si è aggiunto a questa storia mercoledì sera, quando Foster ha espulso la point guard dei Golden State Warriors dalla partita tra i Dubs e i Phoenix Suns dopo che il futuro Hall of Famer aveva preso due falli tecnici.

Paul non aveva intenzione di uscire dal campo senza farsi sentire da Foster. Prima di uscire dal campo, Chris Paul si è scagliato contro Foster, dandogli apparentemente dello “str***o”.

“You’re a b*tch.”

Chris Paul to Scott Foster after being ejected from Warriors-Suns 😳🍿pic.twitter.com/mzevVfED1u https://t.co/AnESXRlj6L

— ClutchPoints (@ClutchPoints) November 23, 2023