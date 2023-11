VIDEO: Popovich prende il microfono e difende pubblicamente Kawhi Leonard dai fischi

Con una mossa sorprendente, l’allenatore Hall of Fame dei San Antonio Spurs, Gregg Popovich, ha preso il microfono dello speaker per difendere Kawhi Leonard durante il secondo quarto della partita di questa notte contro i Los Angeles Clippers al Frost Bank Center.

Con l’ex stella degli Spurs, Kawhi Leonard, sulla linea dei tiri liberi e i tifosi che fischiavano come sempre da quando Leonard ha lasciato la franchigia nel 2019, Popovich ha dichiarato: “Scusate, possiamo smettere di fischiare e far giocare questi ragazzi? Non è quello che facciamo. Non è quello che siamo”.

Coach Pop is not a fan of the booing. @spurs | #PorVida | 📺:BSSW pic.twitter.com/nU5Msi7RQc — Bally Sports San Antonio (@BallySportsSA) November 23, 2023

Subito dopo le parole di Popovich su Kawhi Leonad, molti tifosi hanno iniziato a fischiare più forte. E hanno continuato a farlo anche nel corso del primo tempo.

Leonard è stato ceduto da San Antonio nel luglio del 2018 dopo aver richiesto il trasferimento a seguito di una stagione piena di arrabbiature. A disagio per la diagnosi del medico della squadra di un infortunio alla gamba, ha iniziato a fare riabilitazione lontano dal team e si è allontanato dai giocatori. Le leggende degli Spurs, Tony Parker e Manu Ginobili, entrambi ancora in squadra nella stagione 2017-18, iniziarono a chiedersi pubblicamente dell’assenza di Leonard.

Leggi anche: Chris Paul ha dato dello “STR***O” all’arbitro Scott Foster!