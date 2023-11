L’EA7 Milano sta provando a riportare in Europa Goran Dragic?

Sportklub, sito sportivo serbo, ha scritto che il Partizan Belgrado e l’Olimpia EA7 Milano stanno cercando di riportare in Europa lo sloveno Goran Dragic.

A Dragic è stato detto che Zelimir Obradovic lo vuole nella sua squadra, ma la priorità dell’esperto cestista resta quella di lottare per un contratto nella lega più forte del mondo, ovvero l’NBA, preferibilmente a Miami, dove vive la sua famiglia. I serbi scrivono anche che l’ex Phoenis Suns si è detto onorato dell’interessamento di Obradović, così come che ha qualche altra offerta dall’EuroLega, in primis dall’Olimpia EA7 Milano ma, per come stanno le cose adesso, il ritorno sui parquet europei è molto complicato.

La point guard, 37 anni, è senza contratto e il suo ultimo passaggio in NBA è stato con Milwaukee, dove era arrivato a marzo. Ha iniziato la scorsa stagione a Chicago e nel 2021/22 ha vissuto tra Toronto e Brooklyn. Nella sua ricca carriera, ha giocato anche per Phoenix, Houston, Miami, Baskonia (durante il lockout NBA), Olimpija di Lubiana, Murcia e Slovan.

Stiamo a vedere se da qui alle prossime settimana l’Olimpia EA7 Milano o il Partizan Belgrado riusciranno a far cambiare idea a Goran Dragic.

