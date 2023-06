Chris Paul, svelato il suo ruolo nelle rotazioni degli Warriors

Quando i Golden State Warriors hanno ottenuto Chris Paul via trade, una delle domande più frequenti è stata “quale sarà il suo ruolo con la squadra?”.

Innanzitutto, il suo stile di gioco differisce dal sistema che Steve Kerr ha implementato con i Dubs negli ultimi anni. In secondo luogo, come ha detto di recente JJ Redick, Golden State non ha nessuno che possa essere un partner di un pick-and-roll efficace per lui se provassero a utilizzare il loro nuovo regista.

Nonostante queste preoccupazioni, tuttavia, secondo quanto riferito, Paul dovrebbe portare titolare insieme a Steph Curry. Marc J. Spears di Andscape ha anche menzionato la possibilità che CP3 esca dalla panchina, ma potrebbe essere “imbarazzante” e difficile per lui dal momento che non l’ha mai fatto nella sua carriera.

“Se inizia, la formazione è molto piccola. Supponendo che Draymond rimanga, Draymond giocherà da centro, Wiggins da ala forte e, sì, possono essere piuttosto pericolosi in attacco, ma mi chiedo se alla fine decideranno di far uscire Chris dalla panchina, il che potrebbe essere imbarazzante per lui perché non l’ha mai fatto in tutta la sua carriera da Hall of Famer. Ma da quello che mi è stato detto, l’idea è di farlo partire in quintetto”, ha spiegato Spears durante un’apparizione su KNBR, per SF Gate.

Sarà interessante vedere come gli Warriors utilizzeranno Chris Paul. Può sicuramente dare un cambiamento all’attacco dei Dubs, ma come ciò influenzerà il resto della squadra non si sa.

Leggi anche: Dennis Rodman è sicuro: “Larry Bird non potrebbe giocare nella NBA di oggi”