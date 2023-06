Dennis Rodman è sicuro: “Larry Bird non potrebbe giocare nella NBA di oggi”

Dennis Rodman ha recentemente parlato di Larry Bird. E non ha speso parole di apprezzamento.

Rodman è recentemente apparso al Pride di Houston indossando un kilt scozzese e una maglia con una sua immagine in stile pop.

Successivamente ha fatto parlare di sé anche per alcune dichiarazioni su Larry Bird che a suo dire non avrebbe spazio nella NBA di oggi.

Se Larry Bird giocasse oggi non avrebbe spazio in NBA, dovrebbe giocare in Europa. Penso che Nikola Jokic sia molto più forte di lui.

“If Larry Bird played in this era, I think he’d be in Europe… I think [Nikola Jokic] from Denver is way better than him.”

