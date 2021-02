Ci sono importanti e positivi aggiornamenti sulle condizioni di Caris LeVert

Caris LeVert non è sicuramente ancora vicino al rientro in campo, ma sta facendo importanti progressi. Il giocatore il mese scorso è passato via trade dai Brooklyn Nets agli Indiana Pacers nella trade a 4 squadre per James Harden: uno scambio che, lui stesso lo ha ammesso, gli potrebbe aver salvato la vita.

Proprio durante le visite mediche infatti la risonanza magnetica ha rivelato un tumore ad un rene di cui LeVert non era ovviamente a conoscenza. Il giocatore è stato subito operato, e ora sta recuperando. La buona notizia è che la guardia dei Pacers è volata insieme ai compagni nella “sua” Brooklyn, dove Indiana ha giocato stanotte contro i Nets. LeVert ha salutato e scherzato con i membri della sua ex squadra prima della partita, e secondo coach Bjorkgren avrebbe iniziato anche a svolgere qualche blando allenamento.

Caris LeVert is traveling with the Pacers and working out some, according to Pacers coach Nate Bjorkgren. Great sign for the former Net after his health concerns.

— Brian Mahoney (@briancmahoney) February 11, 2021