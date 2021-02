Shaquille O’Neal ha provato a prendersi il merito per le recenti prestazioni di Donovan Mitchell

Qualche settimana fa, Shaquille O’Neal era stato criticato duramente per le sue parole nei confronti di Donovan Mitchell durante un’intervista post-partita. L’opinionista di TNT aveva detto in faccia alla stella degli Utah Jazz di non ritenerla un giocatore capace di far fare il salto di qualità alla propria squadra.

Caso vuole che nelle ultime partite Mitchell stia vivendo un periodo straordinario, non solo per il primo posto ad Ovest dei suoi Jazz: il giocatore sta infatti mantenendo 24.0 punti di media in stagione, 28.6 nel mese di febbraio, e Utah ha vinto 5 partite consecutive e 14 delle ultime 15. A questo punto Shaq ha provato una mossa repentina: ha cercato di prendersi parte del merito del miglioramento di Mitchell, menzionando le proprie “critiche costruttive”.

Non sono un hater, cerco solo di fare critiche costruttive. Nella mia intera carriera sono stato un leader e ho sempre cercato di motivare i miei giocatori in un certo modo. Quindi non c’è di che, Utah!

