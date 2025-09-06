CLAMOROSA Finlandia! Markkanen e i suoi “fratelli” abbattono la Serbia di Jokic

Serbia-Finlandia 86-92

(24-28; 24-16; 18-24; 20-24)

Una delle serate più clamorose della storia recente di EuroBasket. La Finlandia di Lauri Markkanen ha scritto un capitolo epico eliminando la Serbia di Nikola Jokic, super favorita per la vittoria finale, con il punteggio di 92-86. Un risultato che resterà nella memoria degli appassionati come uno degli upset più incredibili di sempre.

A rendere l’impresa ancora più assurda sono i numeri: la Finlandia ha vinto la battaglia a rimbalzo con un netto 45-36, un dato che nessuno avrebbe mai potuto immaginare contro la Serbia di Jokic. La fisicità e l’aggressività dei finlandesi hanno spezzato certezze consolidate, trascinando i baltici a un trionfo senza precedenti.

L’andamento della gara

Il match è stato una montagna russa di emozioni. Dopo un primo quarto equilibrato (24-28 per la Finlandia), la Serbia ha messo la freccia nel secondo periodo (24-16), andando all’intervallo lungo avanti. La Finlandia ha reagito nel terzo quarto (18-24) e nell’ultimo periodo ha resistito con cuore e lucidità, chiudendo con un 20-24 che ha certificato l’impresa.

Le stelle in campo

Nikola Jokic ha dominato individualmente con 33 punti, sostenuto da Nikola Jovic con 20 e Ognjen Dobric con 9. Nonostante la straordinaria prova del campione NBA, la Serbia non è riuscita a imporsi come collettivo.

Lauri Markkanen per la Finlandia è stato il trascinatore assoluto con 29 punti, ma fondamentale è stato anche l’apporto corale: Mikael Jantunen (15), Elias Valtonen (13), Mario Little (13) e Miikka Muurinen (9) hanno firmato un capolavoro di squadra.

Una vittoria storica

Il colpo della Finlandia non è soltanto un risultato sorprendente: è una pagina storica per l’EuroBasket 2025. Abbattere una corazzata come la Serbia di Jokic, indicata da molti come la grande favorita al titolo, è un’impresa che ridefinisce gli equilibri del torneo.

Da oggi, la Finlandia non è più solo una squadra simpatica da outsider: è la protagonista di uno dei più grandi shock cestistici mai visti in Europa.

Serbia: JOKIC 33, JOVIC 20, DOBRIC 9.

Finlandia: MARKKANEN 29, JANTUNEN 15, VALTONEN 13, LITTLE 13, MUURINEN 9.

QUI le stats complete del match.