Mike James ha rivelato di essere stato attivamente impegnato in conversazioni con Nikola Mirotic per portarlo al Monaco durante quest’estate, esplorando il potenziale di una squadra per una stagione ricca di trofei.

“Per quanto ne so, c’erano il Partizan e poi noi”, ha raccontato Mike James al podcast di URBONUS. I due giocatori avevano stabilito un legame come compagni di squadra ai tempi dei New Orleans Pelicans.

Mike James del Monaco ha condiviso il suo sostegno a Mirotic dopo la difficile semifinale di EuroLega dove sono usciti sconfitti contro il Real Madrid con conseguente perdita del Barcellona della possibilità di vincere il titolo.

“Dopo che entrambi abbiamo avuto una Final Four che non era quella che volevamo, abbiamo avuto una conversazione e abbiamo parlato di giocare l’uno con l’altro, indipendentemente dalla destinazione”, ha rivelato James.

Nel corso della loro carriera, James e Mirotic hanno partecipato rispettivamente a 243 e 225 partite senza vincere il titolo di EuroLega. Questo li colloca rispettivamente al quinto e al settimo posto tra i giocatori di EuroLeague Basketball per numero di presenze in attività che non hanno ancora vinto un’EuroLega.

“Ovviamente, lui aveva problemi a Barcellona e loro avevano problemi, quindi la risposta più semplice era Monaco. Perciò ho cercato di collegare i punti e di facilitare la sua partenza. Ovviamente non sono nella stanza del GM, del proprietario o dell’allenatore, quindi non posso fare numeri e promettere cose. Posso solo dire loro i pregi e i difetti e dire che voglio giocare con loro”.

Un paio di settimane dopo, Mirotic ha firmato un contratto triennale con l’EA7 Emporio Armani Milano.

