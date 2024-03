CLAMOROSO HAYES-DAVIS: record di punti in una gara di EuroLega!

Questa sera la partita di EuroLega tra Fenerbahçe e Alba Berlino doveva dirci se i turchi avrebbero fatto un ulteriore passo verso i Playoff, ma si è trasformata in una pietra miliare della competizione. Nella vittoria 103-68 dei gialloblu, Nigel Hayes-Davis ha realizzato il nuovo record di punti in una singola gara di EuroLega: 50 punti.

L’americano ha raggiunto quota 50 solo a pochi secondi dalla sirena finale, un bottino raccolto in soli 30′ scarsi sul parquet. Hayes-Davis ha tirato 9/11 da due e 9/16 da tre punti, stabilendo anche il nuovo record di triple segnate in una partita da un giocatore del Fenerbahçe (solo a -1 tripla dal record di EuroLega che è 10 ed appartiene a Goudelock e Larkin).

Il precedente record di punti in EuroLega apparteneva a Shane Larkin, che ne aveva segnati 49 nel 2019 con la maglia dell’Efes. Hayes-Davis ha subito dato la sensazione di poter raggiungere vette inesplorate quando, dopo solo 1 minuto e 20 secondi di gioco, aveva segnato tutti i 10 punti del Fener. Ha poi continuato a scalare, arrivando a fine terzo quarto con 36 punti. I restanti 14 sono arrivati in un quarto periodo che non aveva nulla da aggiungere al risultato finale, con il Fenerbahçe già certo della vittoria. Coach Sarunas Jasikevicius ha comunque deciso di lasciare Nigel Hayes-Davis in campo per permettergli di scrivere una pagina di storia dell’EuroLega.