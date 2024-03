Kendrick Nunn GELA la Virtus Bologna sulla sirena: vince il Panathinaikos

Kendrick Nunn dimostra di essere davvero uno dei migliori attaccanti di questa EuroLega, segnando il canestro decisivo sulla sirena per consegnare al Panathinaikos la 15° vittoria nelle ultime 19 partite. I greci escono vittoriosi contro una Virtus Bologna capace di rimontare nel secondo tempo dopo essere stata anche a -17.

Il primo quarto ha un nome e un cognome: Jerian Grant, che forse memore del suo passato a Milano lascia la Virtus a bocca aperta segnando 13 punti nei primi 10′. Il Panathinaikos, dopo i primi 4′ di equilibrio, prende il largo arrivando al +12 con cui si conclude la prima frazione, 16-28. Ad inizio secondo quarto si iscrive alla partita anche Kendrick Nunn, che segna i suoi primi 2 punti mentre gli ospiti toccano il +17 con Lessort. Bologna sembra all’angolo, ma negli ultimi 2′ di primo tempo segna 5 punti di fila che le ridanno energia, nonostante all’intervallo il punteggio sia di 39-51.

Nel terzo quarto la Virtus continua ad inseguire dalla distanza, almeno nei primi minuti, poi piazza un parziale di 7-0 con 5 punti di Marco Belinelli per tornare rapidamente a -6. Ataman chiama timeout, ma al ritorno in campo sono ancora i bianconeri ad avere l’inerzia della gara dalla loro, rimanendo incollati al match fino al 59-65 firmato Shengelia con cui si chiude il terzo periodo. Il georgiano segna anche il primo canestro del quarto quarto, una tripla che si deve sommare ai 2 punti aggiunti poco dopo da Mickey per il -1. Il Panathinaikos prova un timido allungo, ma viene recuperato in un amen da 5 punti consecutivi di Lundberg che valgono la parità a quota 69. Per un attimo la Virtus trova anche il vantaggio con due liberi di Shengelia, ma qui sale in cattedra Nunn con 5 punti di fila per il nuovo +3 ospite che costringe Banchi al timeout. Un po’ di lotta nel fango in area del Panathinaikos porta alla tripla di Belinelli per il pareggio che sveglia la Virtus. Pajola si prende lo sfondamento su Nunn e Belinelli firma il +2 Bologna sfruttando una dormita della difesa greca.

Sloukas pareggia ai liberi ma Grigonis risparmia la Virtus sbagliando la tripla del possibile vantaggio. Dall’altra parte invece Dobric dall’angolo non perdona, ma il nuovo +3 bianconero viene cancellato da un tap-in con fallo subito dallo stesso Grigonis con 32” sul cronometro. Dopo un errore della Virtus Bologna, l’ultima palla della partita è del Panathinaikos: ovviamente finisce nelle mani di Nunn che sulla sirena, con un runner, gela il pubblico della Segafredo Arena, finisce 79-81.

È la quinta sconfitta di fila in EuroLega per la Virtus, ora sul 17-15 e ormai sicura di dover passare dal Play-in per disputare la postseason.

Virtus Bologna: Lundberg 11, Belinelli 17, Pajola 2, Dobric 11, Lomazs NE, Shengelia 19, Hackett 3, Mickey 2, Polonara 5, Zizic 2, Dunston 4, Abass 3.

Panathinaikos: Kalaitzakis, Vildoza NE, Balcerowski NE, Sloukas 20, Papapetrou, Grant 13, Nunn 16, Lessort 10, Antetokounmpo, Grigonis 12, Hernangomez 3, Mitoglou 7.