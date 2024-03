Isaiah Hartenstein ha rivelato di essere in realtà nero

Isaiah Hartenstein, ad un primo impatto e anche a giudicare dal cognome, sembra il classico lungo europeo. In realtà il centro dei New York Knicks ha rivelato, ospite nel podcast condotto dai compagni Jalen Brunson e Josh Hart, di essere in realtà afroamericano.

Hartenstein è nato in Oregon, ha ha cittadinanza tedesca da parte di padre: Florian Hartenstein è infatti tedesco di nascita ed ha giocato per 11 anni in Germania come centro, prima ai Gießen 46ers e poi agli Artland Dragons, di cui è stato allenatore dal 2017 al 2019. Ma soprattutto suo padre è nero: questo rende di fatto Isaiah Hartestein a sua volta nero. Una notizia che ha stupito non poco i suoi compagni, visto l’aspetto fisico del giocatore.

Scherzosamente, Hartenstein si è definito “brightskin”, giocando sul termine “lightskin” che viene utilizzato, a volte anche in senso dispregiativo, nei confronti di giocatori come Steph Curry. Persone di fatto nere, ma con una carnagione molto chiara.

Un caso simile a quello di Hartenstein può essere quello di Blake Griffin, anche lui bianco di aspetto ma in realtà nero da parte di padre.

In questa stagione, giocata quasi tutta da titolare per via dell’infortunio di Mitchell Robinson, Hartenstein sta mantenendo 7.4 punti e 8.4 rimbalzi di media con i Knicks.