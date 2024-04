CLAMOROSO: Jabari Parker ha rinnovato con il Barcelona!

Come confermato ufficialmente dal club, Jabari Parker e il Barcelona hanno raggiunto un accordo per rinnovare il contratto della power forward americana fino al 2026.

Jabari Parker si è unito al Barcelona la scorsa estate con un accordo di un anno, ma dopo una stagione di assoluto livello ha accettato un prolungamento di due anni.

“Sono molto grato. Dal primo momento in cui sono arrivato a Barcellona ho avuto ottime sensazioni, buone partite ed esperienze. Voglio continuare questi momenti positivi per altri anni qui a Barcellona. È stato molto facile prendere questa decisione. Avrei preso questa decisione 10 volte se ne avessi avuto la possibilità. Penso che sia la decisione migliore”, ha detto Parker.

La power forward 29enne ha avuto una media di 10,3 punti, 3,9 rimbalzi e un Player Index Rating (PIR) di 9,3 in 33 presenze in EuroLeague, 11,5 punti, 3,1 rimbalzi e un PIR di 10,6 in 28 partite in ACB League.

“Ho fatto del mio meglio e voglio restituire questa intensità ai tifosi. Il mio obiettivo per le prossime due stagioni è dare il 100%, dedicarmi al campo e restituire tutto quello che posso ai tifosi”, ha aggiunto l’ex giocatore di Milwaukee Bucks, Chicago Bulls, Washington Wizards, Atlanta Hawks, Sacramento Kings e Boston Celtics.

