Caso scommesse, la NBA punisce Jontay Porter con una squalifica A VITA

Jontay Porter non potrà più mettere piede in NBA, per tutta la carriera. La Lega lo ha annunciato poco fa, dopo aver terminato le indagini intorno al caso di scommesse sportive che vedeva coinvolto il lungo dei Toronto Raptors, nonché fratello maggiore di Michael Porter Jr.

La NBA ha accertato che Porter fosse in combutta con alcuni scommettitori, permettendo loro di vincere cifre (probabilmente poi spartite) anche superiori al milione di dollari, puntando sulle sue statistiche. Tra i fattori che hanno convinto la Lega ad infliggere al giocatore una squalifica a vita c’è anche il fatto che alcune scommesse fossero sulle sconfitte dei Raptors.

Come scritto dalla NBA nel comunicato in cui ha annunciato la sospensione di Jontay Porter, il giocatore, ancor prima del match incriminato del 20 marzo scorso, aveva riferito ad un noto scommettitore delle informazioni sul proprio stato di salute, portandolo quindi a puntare sugli under legati alla prestazione del lungo di Toronto. Inoltre una persona vicina a Porter avrebbe scommesso 80.000 dollari (vincendone 1.1 milioni) sugli under del giocatore nella famosa partita del 20 marzo, in cui lui rimase in campo solo 3′ prima di uscire per un non precisato malessere, chiudendo con 0 punti e 2 rimbalzi.