Team USA ha scelto anche l’ultimo nome per il suo Dream Team

Quelle di Parigi 2024 saranno le ultime Olimpiadi di diverse superstar NBA. In primis, le ultime di LeBron James e probabilmente anche di Steph Curry e Kevin Durant. Per l’occasione Team USA ha deciso di assemblare un roster che ha davvero pochi eguali nella storia dei Giochi, che può fare a gara con alcune delle migliori squadre americane. Finora erano però stati anticipati solo 11 dei futuri 12 giocatori che partiranno per Parigi ad agosto. L’ultimo, svelato solo nelle scorse ore, è quello di Kawhi Leonard.

Kawhi Leonard will fill the 12th and final spot on the U.S. men’s Olympic basketball team in Paris, I’m told.

— Jeff Zillgitt (@JeffZillgitt) April 16, 2024