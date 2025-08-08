markkanen

CLAMOROSO Lauri Markkanen: career-high con la Finlandia in soli 25′

Home Nazionali News
Francesco ManziLascia un Commento su CLAMOROSO Lauri Markkanen: career-high con la Finlandia in soli 25′

Lauri Markkanen ha sfoderato questa sera la miglior prova personale in Nazionale e una prestazione che forse la Finlandia non aveva mai visto prima. Nell’amichevole contro il Belgio, in preparazione di EuroBasket, la star degli Utah Jazz ha realizzato il proprio career-high in Nazionale: 48 punti, tirando 17/24 dal campo e aggiungendo anche 9 rimbalzi e 2 stoppate. Il tutto giocando appena 25′.

La Finlandia ha vinto l’amichevole 105-62, dimostrandosi nettamente superiore nonostante Markkanen nel secondo tempo abbia giocato solo pochi minuti.

Ad EuroBasket, la Finlandia sarà uno dei Paesi ospitanti e sarà nel Gruppo B insieme a Svezia, Gran Bretagna, Montenegro, Lituania e Germania.

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

Doncic-LeBron james

Doncic-LeBron? No, Markkanen! Difesa molle Lakers, vince Utah

Alessandro Saraceno
markkanen

Lauri Markkanen firma un RICCO rinnovo, beffati gli Warriors

Francesco Manzi
warriors buddy hield bahamas

Le Bahamas fanno subito il colpo: battuta la Finlandia al Preolimpico

Francesco Manzi

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.