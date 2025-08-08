CLAMOROSO Lauri Markkanen: career-high con la Finlandia in soli 25′

Lauri Markkanen ha sfoderato questa sera la miglior prova personale in Nazionale e una prestazione che forse la Finlandia non aveva mai visto prima. Nell’amichevole contro il Belgio, in preparazione di EuroBasket, la star degli Utah Jazz ha realizzato il proprio career-high in Nazionale: 48 punti, tirando 17/24 dal campo e aggiungendo anche 9 rimbalzi e 2 stoppate. Il tutto giocando appena 25′.
La Finlandia ha vinto l’amichevole 105-62, dimostrandosi nettamente superiore nonostante Markkanen nel secondo tempo abbia giocato solo pochi minuti.
🇫🇮 @MarkkanenLauri drops a national team career-high 48 PTS in @basketfinland‘s win in #EuroBasket preparation game! 🥶@UtahJazz | @NBA
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 8, 2025
Ad EuroBasket, la Finlandia sarà uno dei Paesi ospitanti e sarà nel Gruppo B insieme a Svezia, Gran Bretagna, Montenegro, Lituania e Germania.
