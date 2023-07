CLAMOROSO! MIROTIC sciocca tutti: ecco perché non andrà al Partizan

Sembrava scontato che Nikola Mirotic avrebbe firmato per il Partizan Belgrado ma non sarà così, come ha annunciato lui stesso sul suo profilo Instagram.

Ecco le parole di Mirotic sul Partizan tradotte:

Da settimane escono diverse informazioni su di me e sul proseguimento della mia carriera. Contro la mia volontà e il mio desiderio, e a mia insaputa, e certamente lontano dalla verità, vengono pubblicati articoli a caso. Alcuni di loro erano immaginazioni e conclusioni arbitrarie di individui e media e tutto ciò ha causato molta attenzione su di me, cosa che io e la mia famiglia non volevamo affatto.

Man mano che alcune informazioni sull’ulteriore continuazione della mia carriera nel KK “Partizan” sono arrivate al pubblico, sono iniziate minacce e insulti che mi hanno sorpreso e ferito molto, perché non voglio essere una persona che divide, figuriamoci nel mondo del basket. Ho deciso di non far parte di tale atmosfera e di non voler esporre me stesso o la mia famiglia a ulteriori disagi. Ad essere onesto, devo dire che non è arrivata neanche una minaccia dal KK “Crvena zvezda” e che ho sempre una buona e rispettosa comunicazione con loro. Inoltre, vorrei menzionare che ignoro l’aspetto finanziario e le preferenze per un particolare club, dal momento che volevo giocare in un paese che amo così tanto, ma le cose sono andate nella direzione sbagliata.

Vorrei ringraziare il KK “Partizan” per la fiducia e il desiderio di far parte della loro squadra, ma ho deciso che è meglio per me e la mia famiglia continuare la mia carriera in una delle squadre europee al di fuori della Serbia.