Paolo Banchero “tradisce” la bandiera dell’Italia anche su Twitter

Paolo Banchero, come sappiamo, non giocherà con l’Italia del basket perché ha scelto di rappresentare gli Stati Uniti d’America, Paese in cui ha vissuto tutta la sua vita finora.

La “novità” è la scelta di eliminare ogni riferimento all’Italia da tutti i suoi profili social. Fino a poche ore fa capeggiavano su suo profilo Twitter entrambe le bandiere, quella degli Stati Uniti e quella del Bel Paese, come avevamo scritto in questo articolo.

Ora Paolo Banchero ha deciso di tagliare completamente i ponti social con l’Italia e ha tolto proprio del tutto la bandiera tricolore del nostro Paese dal suo profilo Twitter (come anche quella degli USA):

Paolo Banchero ha di nuovo aggiornamento il suo nome su Twitter pic.twitter.com/kaUcC235o4 — BasketUniverso (@BasketUniverso) July 22, 2023

Questa è la naturale conseguenza della scelta di non vestire più la maglia dell’Italbasket ma solo quella di Team USA (tra l’altro potremmo incontrarci con Paolino se tutto va come scriviamo in QUESTO articolo).

Possiamo dire che la decisione che non avrebbe rappresentato il nostro Paese la sapevamo da mesi ma in fondo ci abbiamo creduto tutti fino all’ultimo secondo possibile. Forse è per questo che ci siamo sentiti ancor più delusi dalla sua scelta di un mesetto fa. Che in fondo è una scelta assoutamente legittima, essendo lui americano al 100%, neanche al 99, di italiano ha solo il nome e il cognome.