Il Partizan non ha dubbi su Mirotic: le minacce non c’entrano nulla con la sua scelta

Dopo che Nikola Mirotic ha lasciato il Barcelona, è stato ampiamente ipotizzato che si sarebbe unito al Partizan Belgrado. Tuttavia, il giocatore ha negato su Instagram questo trasferimento, confermando però che si sposterà da un’altra parte in Europa, ma non in Serbia.

A distanza di ore dalla dichiarazione del giocatore, il club serbo ha risposto rilasciando un proprio comunicato, affermando che la decisione di Mirotic non ha nulla a che fare con le presunte minacce.

Il KK Partizan Mozzart Bet crede fermamente che le ragioni per la mancata firma del contratto da parte di Nikola Mirotic non abbiano nulla a che fare con eventuali minacce, ma con alcune altre cose che il pubblico potrà vedere di persona nei giorni a venire.

Insomma, il club serbo fa intendere che probabilmente è una questione economica e non morale perché ha fatto di tutto per proteggere Mirotic da eventuali attacchi da parte dei tifosi della Stella Rossa Belgrado, tanto che hanno coinvolte pure il Presidente della Repubblica di Serbia.

Stiamo a vedere come terminerà questa vicenda. Non è che magari c’è il Panathinaikos dietro a tutto ciò e quindi si spiegherebbe anche la situazione Tornik’e Shengelia.