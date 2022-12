Clamoroso Virtus Bologna, Achille Polonara ad un passo?

La Virtus Bologna starebbe per riportare in Italia Achille Polonara. Lo ha scritto Fabrizio Lorenzi di Repubblica, twittando che i bianconeri sarebbero “vicini” al lungo azzurro.

🚨@VirtusSegafredo is very close to sign Achille Polonara, i am told … — Fabrizio Lorenzi (@fabry23lorenzi) December 20, 2022

Polonara è sotto contratto con l’Efes, squadra per la quale ha firmato la scorsa estate dopo un anno al Fenerbahçe. Per l’azzurro però c’è stato poco spazio finora nelle rotazioni di Ergin Ataman, solo 12′ scarsi in campo in EuroLega con 2.9 punti e 2.2 rimbalzi di media.

Achille Polonara non gioca in Italia dalla stagione 2018-19 con la Dinamo Sassari: poi l’EuroLega con Baskonia, Fenerbahçe e ora Efes. Nel mezzo una Liga vinta con i baschi e un campionato turco vinto ad Istanbul l’anno scorso.