Danilo Gallinari contro Kawhi Leonard: “Ha cambiato il corso della mia carriera, dovrebbe ridare tutti i 50 milioni che ha preso”

Nell’ultima puntata di “A Cresta Alta”, il podcast di Danilo Gallinari con suo fratello Federico, in compagnia del giornalista Simone Sandri di Sky Sport, sono state commentate dai tre protagonisti le principali notizie della offseason NBA. Il Gallo si è ritirato da ormai un anno e ha dato, da esterno, la propria visione di tante cose che sono successe, partendo però da una in particolare: l’epilogo dell’indagine della NBA su Kawhi Leonard e il suo rinnovo con i Los Angeles Clippers nel 2021. La Lega ha concluso che i Clippers avrebbero aggirato il salary cap, pagando Leonard soldi extra tramite aziende esterne e contratti di sponsorizzazione: Adam Silver ha usato il pugno duro con la franchigia, tra multe e squalifiche, un po’ meno invece con il giocatore. Leonard è stato multato solo di 700.000 dollari e la squalifica è ricaduta su suo zio, ora suo ex agente, che non potrà più operare in NBA. La decisione di Silver di non punire quasi per nulla Leonard, considerato all’oscuro di tutto, ha generato qualche critica, tra cui quelle dello stesso Gallinari.

L’azzurro ci è andato giù pesante, non solo dicendo nel suo podcast che Leonard dovrebbe restituire, dandoli in beneficienza, tutti i 50 milioni di dollari che ha percepito “illegalmente” secondo le regole NBA, ma addirittura accusando il due volte MVP delle Finals di aver coscienziosamente alterato il corso della sua carriera. Sebbene il caso incriminato risalga al 2021, Leonard era arrivato a Los Angeles nell’estate 2019 dopo aver vinto il titolo a Toronto: durante quella offseason i Clippers, per migliorare la squadra, fecero molte operazioni, tra cui le cessioni di Gallinari e del futuro MVP Shai Gilgeous-Alexander ai Thunder in cambio di Paul George. Una mossa che, a posteriori, ha sicuramente indebolito LA, visto che OKC è riuscita a vincere il titolo nel 2025 guidata proprio da uno straordinario Gilgeous-Alexander.

“Visto che Leonard ha cambiato la direzione della mia carriera, mettendomi nei casini e mandandomi via da Los Angeles, merita di pagare tutti quei 50 milioni di dollari. Dovrebbe darli in beneficienza, però deve assolutamente pagarli visto che alla fine quello che ci ha rimesso sono stato io. Io e Shai, anche se abbiamo preso direzioni bellissime perché a Oklahoma City è stato un anno bellissimo. Però il mio percorso NBA in quel caso non è dipeso da un GM o da un proprietario, com’era stato per esempio a New York, bensì da un singolo giocatore che ha deciso che la squadra non andava bene e voleva altro. E da queste sue parole sono poi derivate una serie di cose che come vedete non sono molto regolari” ha detto Gallinari.