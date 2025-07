Napoli Basketball infuoca il mercato: pronte due firme importanti.

La nuova proprietà americana del Napoli Basketball comincia a fare sul serio.

Dopo i primi innesti nel parco italiani, arrivano le firme pesanti. Stando a quanto raccolto da diverse indiscrezioni vicine all’ambiente, è pronto l’approdo di Chris Dowe, annuncio atteso già nelle prossime ore. Destinazione graditissima dall’ex Brescia, che già sui propri canali social ha espresso apprezzamenti nei confronti della piazza.

Ma non è finita quì.

Per un back-court di alto livello il secondo nome è interessantissimo: Glynn Watson, combo reduce da una stagione importante in Francia con Gravelines (16.3 pt, 4.0 rimbalzi e 4.0 assist di media). Nel 2023/2024 Watson è stato uno dei perni di Bonn, franchigia tedesca che ha disputato la finale di Basketball Champions League. Classe ’97 di un metro e ottantacinque, snodato e atletico, tanti punti nelle mani per mezzo di un portafoglio tecnico strepitoso; giocatore ideale nei sistemi di gioco dinamici per la buonissima capacità di scelte rapide in transizione.

Da indiscrezioni risulta vicino anche l’ex Reyer Venezia Davide Casarin, unitamente a Scott Ulaneo (per il quale c’è già firma sul contratto e manca solo annuncio ufficiale).

Ecco il roster di Napoli Basketball:

P: Stefano Gentile

G: Ishmael El-Amin

AP: Leonardo Faggian

AG: Kaspar Treier,

C: Ed Crosswell, Scott Ulaneo