kawhi leonard

Ora è fatta: Kawhi Leonard torna finalmente ai Toronto Raptors

Home NBA News
Francesco ManziLascia un Commento su Ora è fatta: Kawhi Leonard torna finalmente ai Toronto Raptors

Sono passati 2 mesi e mezzo da quando, il 30 giugno, Los Angeles Clippers e Toronto Raptors si erano accordati per la trade di Kawhi Leonard, rimasta poi in standby in attesa dell’esito dell’indagine NBA riguardante il contratto del giocatore. Appurato che Leonard non verrà squalificato, si è dovuto ancora attendere perché i Clippers dovevano riorganizzarsi internamente dopo le sanzioni a Steve Ballmer e al presidente Frank Lawrence.

Ora, come riportato da Shams Charania, Clippers e Raptors sono finalmente riusciti a sedersi al tavolo per chiudere tutte le pratiche e mandare ufficialmente in porto la trade. Leonard tornerà quindi a Toronto, dove giocò per una sola stagione nel 2018-19 vincendo il titolo NBA da MVP delle Finals: in cambio i Clippers ottengono Brandon Ingram, Gradey Dick, due scelte del primo turno al Draft non protette, un pick swap del primo turno e due scelte del secondo turno al Draft.

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

gallinari italbasket

Danilo Gallinari contro Kawhi Leonard: “Ha cambiato il corso della mia carriera, dovrebbe ridare tutti i 50 milioni che ha preso”

Francesco Manzi
chris paul

I Clippers avevano promesso il ritiro della maglia #3 a Chris Paul, invece la daranno a Bradley Beal

Francesco Manzi
kawhi leonard

Kawhi Leonard, perché la trade con Toronto non è ancora stata finalizzata?

Francesco Manzi

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.