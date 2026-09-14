Ora è fatta: Kawhi Leonard torna finalmente ai Toronto Raptors

Sono passati 2 mesi e mezzo da quando, il 30 giugno, Los Angeles Clippers e Toronto Raptors si erano accordati per la trade di Kawhi Leonard, rimasta poi in standby in attesa dell’esito dell’indagine NBA riguardante il contratto del giocatore. Appurato che Leonard non verrà squalificato, si è dovuto ancora attendere perché i Clippers dovevano riorganizzarsi internamente dopo le sanzioni a Steve Ballmer e al presidente Frank Lawrence.

Ora, come riportato da Shams Charania, Clippers e Raptors sono finalmente riusciti a sedersi al tavolo per chiudere tutte le pratiche e mandare ufficialmente in porto la trade. Leonard tornerà quindi a Toronto, dove giocò per una sola stagione nel 2018-19 vincendo il titolo NBA da MVP delle Finals: in cambio i Clippers ottengono Brandon Ingram, Gradey Dick, due scelte del primo turno al Draft non protette, un pick swap del primo turno e due scelte del secondo turno al Draft.